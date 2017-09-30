Леонид Кучук: "Легко в футболе не бывает. Нужно собраться и осмыслить происходящее"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 12-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск"​ (1:2) отметил, пауза пойдет команде на пользу. По словам наставника, долгий перелет не может служить оправданием.

– Перерыв в чемпионате поможет нам. После старта чемпионата все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает, – цитирует Кучука официальный сайт "Ростова". – Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра – новое испытание для нас.

– Почему Калачев вышел только на замену?

– Причин хватает. Долгий перелет, искусственное поле, наличие травм.

– Перелет сильно повлиял на вашу команду?

​– Лететь 15 часов – тяжело для любой команды. Это влияет, но не является оправданием.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – Ростов"