Леонид Кучук: "Ионов – отличный футболист. Остальные игроки не всегда за ним успевали"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 9-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) выразил удовлетворение игрой Алексея Ионова. Также специалист объяснил смену позиции Тимофея Калачева его возрастом

– У Калачева как-то пропали обостряющие передачи на форвардов, которых было много с его прежней позиции на поле...

– Вы хотите заставить его в 36 лет бегать от флажка до флажка? Я могу его поставить обратно на фланг или даже центральным полузащитником, и он сыграет, но как долго это продлится? Его козыри – чувство партнера, способность пас отдать. Надо использовать его сильные качества. Я использую и продлеваю его футбольную жизнь.

– Не рисковали ли, ставя сразу в основу Ионова?

– Совсем нет, отличный футболист и провел неплохой матч. Я бы даже сказал, что остальные игроки не всегда за ним успевали. Я доволен в целом его игрой, хотя конечно есть нюансы. Он пришел с травмой, но сейчас уже восстанавливает кондиции. Он усилит нашу игру. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Трансляция матча "Ростов" – "Арсенал"