Леонид Кучук: "Игроки "Ростова" вытащили матч со "Спартаком"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук поблагодарил своих подопечных за проявленный характер в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2). Дончане повели в счете на 20-й минуте, но чемпионы России дважды забили в первом тайме. Сравнять счет "Ростову" удалось в концовке встречи.
- Результатом доволен. "Спартак" - быстрая команда, хорошо играет в передачи, может доставить много хлопот, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - Хочу поблагодарить команду за этот матч. Было очень тяжело играть. Благодарю футболистов за мужество и самоотверженность. У нас могла быть замена уже на пятой минуте. Благодарю футболистов за то, что вытащили матч.
Нам приходилось много прессинговать, у соперника было пространство, особенно во втором тайме, но мы успевали его закрывать. Старались "отжать" игру от своих ворот.
fatka
Кучук,на одном мужестве далеко не уедешь! Пора доказывать свою тренерскую квалификацию!
21:19
Wild Weasel
Шта??? Какие игроки Ростова? Спартак сам в очередной раз "расслабил булки" и получил, хотя должен был додавливать Ростов, который во втором тайме еле ноги передвигал (((
21:16