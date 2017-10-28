21:01 | Футбол — РФПЛ

Леонид Кучук: "Игроки "Ростова" вытащили матч со "Спартаком"

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Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук поблагодарил своих подопечных за проявленный характер в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2). Дончане повели в счете на 20-й минуте, но чемпионы России дважды забили в первом тайме. Сравнять счет "Ростову" удалось в концовке встречи.

- Результатом доволен. "Спартак" - быстрая команда, хорошо играет в передачи, может доставить много хлопот, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - Хочу поблагодарить команду за этот матч. Было очень тяжело играть. Благодарю футболистов за мужество и самоотверженность. У нас могла быть замена уже на пятой минуте. Благодарю футболистов за то, что вытащили матч.

Нам приходилось много прессинговать, у соперника было пространство, особенно во втором тайме, но мы успевали его закрывать. Старались "отжать" игру от своих ворот.

Ростов - Спартак М

 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fatka

Кучук,на одном мужестве далеко не уедешь! Пора доказывать свою тренерскую квалификацию!

21:19

Wild Weasel

Шта??? Какие игроки Ростова? Спартак сам в очередной раз "расслабил булки" и получил, хотя должен был додавливать Ростов, который во втором тайме еле ноги передвигал (((

21:16