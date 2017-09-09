Леонид Кучук: "Игра была нервно-паралитическая"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после домашнего матча 9-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (2:2) подчеркнул, что в двух пропущенных голах есть вина не только защитников.

- Скажу так, мы взяли одно очко - и это уже хороший результат. Могло быть и не одного, - сказал Кучук в эфире канала "Наш футбол". - С 30-й минуты игра была нервно-паралитическая. Сами себе создавали очень много моментов.

Результат закономерен. Два пропущенных гола? Это вопросы не только к защитникам, ко всей команде и к тренеру.

Трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"