Леонид Кучук: "Игра была до гола, но забить не удалось"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что игры была до первого гола. Однако, по его словам, никому забить так и не удалось.

– Непростой матч, как и все остальные. Вообще нельзя делить игры на простые и нет. Для обеих команд игра была тяжелая, – отметил Кучук в эфире телеканала "Наш футбол". – Соперники имели обилие моментов. Все понимали, что кто первым забьет, тот и выиграет. Однако никому это не удалось.

Что с Гацканом? Он получил травму, поэтому пришлось заменить.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"