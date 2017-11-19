Леонид Кучук: "Это 12-й матч без побед? Я хорошо считаю, спасибо"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) отметил, что его команда очень хотела победить. Он также добавил, что ростовчанам не хватает обострения перед линией защиты.

– Это уже 12-й матч без побед...

– Я хорошо считаю, спасибо, – сказал Кучук.

– И в большинстве этих матчей – беззубая предсказуемая тактика, отсутствие моментов, даже со стандартов. Почему неубедительно выглядит команда, и отрабатывается ли это все на тренировках?

– Тактику и стандарты отрабатываем. Как атакующие, так и оборонительные. Просматриваем все матчи соперников. Но тяжело взломать, когда десять человек сидят в обороне. Рывки, единоборства – этим определяется готовность игроков и команды. Я могу дать расклад по каждому игроку, команда очень хотела выиграть. Была настоящая боевая игра. Нам не хватает обострения перед линией защиты. Вы думаете, что мы ничего не делаем. Все знают, как тренировать и как играть, но играют и тренируют немногие. Это философия и наука, уже футбол превращается в науку. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"Ростов" остался на 11-м месте в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков.

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"