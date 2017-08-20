Леонид Кучук: "Если прочитать книгу Клоппа, там хорошо описано про встречную атаку"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после домашнего матча 7-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что команду подвела реализация.

- Несмотря на игру в три центральных защитника, моментов довольно много было у ворот "Ростова". Почему так получилось?

- Первый момент - мы с подбора решили развернуть игру через вратаря и ошиблись, это момент не центральных защитников. Да и большинство остальных моментов тоже. Такая быстрая команда как "Краснодар", если ее подпускаешь, создает моменты. Там другая причина была этих моментов, ее мы во втором тайме исправили. Если прочитать книгу Клоппа, там это хорошо описано - про встречную атаку. Моменты возникали у обеих команд, игра качельная, любая из команд могла дожать. У нас моментов было побольше, и излишнее желание победить нам немного помешало сегодня в реализации. Мы торопились забить, суетились - тем более, что болельщики сильно гнали нас сегодня вперед, спасибо им за поддержку. Когда мы прессовали их, они ничего не могли сделать. Когда ослабляли, они создавали моменты.

- Гацкана заменили из-за травмы?

- Капитана, который отлично играет? Конечно, это было повреждение. Чтобы не усугубить, Гацкана нельзя было осталвлять на поле. Он очень хорошо провел первый тайм, и обидно что пришлось сделать замену. Вышедший вместо него Могилевец тоже сыграл квалифицировано. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Добавим, что на 42-й минуте встречи серьезную ошибку допустил Михаил Вилков, не удалив Владимира Дядюна - нападающий ростовчан ударил Михайло Ристича прямой ногой в голеностоп, нанеся сопернику травму, приведшую к его замене.

Трансляция матча "Ростов" – "Краснодар"​