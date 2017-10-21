Леонид Кучук: "Для "Ростова" ничья в матче против "Тосно" - положительный результат"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) отметил, что его подопечным противостояла команда, которая делает ставку на силовой футбол. Специалист также отметил, что рад ничейному результату в этой встрече.

– Ничейный результат для нас положительный, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кучук. – Нам противостоял "Тосно", который нас сильнее в борьбе, в единоборствах и в игре на втором этаже. Пусть, мы давно не выигрывали, мы довольны результатом. Мы идем своим путем, и я благодарен команде, что она не упала духом и после перерыва играла на победу. Все придет, всему свое время.

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"