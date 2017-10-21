Леонид Кучук: "Для меня, как для тренера, игра команды всегда будет не на максимуме"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что в стартовом составе не вышел Элдор Шомуродов, так как тренерский штаб решил изменить игровую схему. По его словам, в любой игре нельзя обезопасить команду от ошибок.

- Шомуродов - молодой футболист, знаем его силу, рассчитываем на него, - сказал Кучук во флеш-интервью. - Но сошлись на том, что нам нужна другая схема и другой подбор игроков на этот матч.

Для меня, как для тренера, игра команды всегда будет не на максимуме. Матч с "Рубином" был хорошим в плане качества. Но нельзя себя обезопасить от ошибок. Это может произойти в любом матче.

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"