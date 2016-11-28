Леонид Калошин: "Турбин поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Арсенала"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин в интервью "СЭ" отметил, что решение о назначении пенальти в ворота "Оренбурга" в матче 15-го тура чемпионата России с "Уфой" будет принято контрольно-квалификационной комиссией (ККК) во вторник, 29 ноября. Он также добавил, что в концовке встречи "Амкар" – "Арсенал" судья Евгений Турбин принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей.

– Правильно ли поступил Владимир Москалев, в матче "Уфа"– "Оренбург" назначивший 11-метровый удар в ворота гостей?

– Решение по эпизоду на 38-й минуте этой игры вынесет во вторник контрольно-квалификационная комиссия.

– В конце матча "Амкар" – "Арсенал" Евгений Турбин по очереди не назначил пенальти в ворота обеих команд. Он ошибся, не наказав туляков после падения игрока пермяков Комолова?

– На 86-й минуте Турбин поступил верно – это не пенальти.

– А что скажете об эпизоде на 90+3-й минуте, когда Селихов упал в ноги Максимову?

– Этот момент будет рассматриваться на заседании ККК.

– В игре ЦСКА – "Рубин" Александр Егоров не удалил Вернблума за удар локтем соперника. Судья ошибся?

– Контрольно-дисциплинарный комитет РФС собирается рассматривать данную ситуацию в среду. В соответствии с процедурными нормами КДК запросил решение ККК. Этот вердикт КДК использует на своем заседании, куда, кстати, приглашен и судья матча Егоров, для вынесения или невынесения наказания игроку. (Александр БОБРОВ)

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