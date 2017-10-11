Леонид Калошин: "Система видеоарбитров может быть использована в РФПЛ не ранее следующего сезона"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, что система видеоповторов ВАР может быть официально использована в матчах чемпионата России не ранее начала следующего сезона. По его словам, все, что может сделать "Краснодар", – продемонстрировать оборудование.

Напомним, "Краснодар" в матче 19-го тура чемпионата России с "Ахматом" впервые планирует опробовать система ВАР.

– Существуют жесткие требования ИФАБ по этому поводу, – сказал Калошин. – Правами на реализацию данного эксперимента владеет ИФАБ. Каждая национальная ассоциация, которая хочет использовать ВАР, должна подписать трехсторонний договор с ФИФА и ИФАБ. В соглашение говорится, что необходимо соблюдать определенные требования. Заниматься самодеятельностью мы не можем.

– И что нужно сделать, чтобы ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций. - Прим "СЭ")

официально разрешил использовать ВАР?

– Во-первых, надо выбрать хотя бы одного технологического провайдера, который на первый этап предоставит необходимое оборудование в соответствии с минимальными требованиями ИФАБ. Отмечу, что первый этап продлится до июля 2018 года.

Далее необходимо согласовать различные параметры по внедрению этого эксперимента в России, в том числе временные рамки. Затем подписывается трехсторонний договор. После этого происходит формирование и утверждение бюджета. Затем нужно заключить соглашения со всеми субъектами – между РФС и технологическим провайдером и так далее. Предполагается, что все это будет сделано в ноябре этого года.

После этого начинается подготовка и тренировка арбитров и технологического персонала. Предполагается, что она будет проходить в течении трех месяцев. Затем идет переход к режиму оффлайн. Отличается он от обычного тем, что ассистенты не имеют коммуникации с арбитрами встречи и не могут влиять на исход матча. Грубо говоря, это тренировка ассистентов в условии, близких к боевым. Использован он может быть в любом матче – официальном или нет.

Дальше уже возможен переход к стадии "лайф", то есть уже разрешение на использование видеоассистентов. Но это возможно не ранее, чем к началу следующего сезона.

– Однако "Краснодар" планирует испробовать систему уже 3 декабря в матче с "Ахматом". Как такое возможно?

– Еще раз повторю – официальное введение видеоповторов возможна не раньше начала следующего сезона. Единственное, что они могут сейчас сделать – продемонстрировать оборудование, которое "Краснодар" установит у себя на стадионе. (Павел ГУРЕВИЧ)