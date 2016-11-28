Леонид Калошин: "Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд у Измайлова"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин в интервью "СЭ" отметил, что главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом" Владимир Сельдяков принял ошибочное решение, не удалив с поля Виталия Денисова. Он также добавил, что в матче "Краснодар" - "Зенит" на последних минутах встречи первый ассистент главного судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд, после которого хозяева забили победный гол.
- Во встрече "Локомотив" – "Урал" Владимир Сельдяков не удалил Виталия Денисова. Прав ли арбитр, что ограничился только предупреждением?
– Ситуация очевидная: судья принял ошибочное решение. Со стороны игрока "Локомотива" было лишение соперника явной возможности забить гол. Виталий Денисов должен был получить красную карточку.
– В самом конце матча в Краснодаре судья-помощник Алексей Воронцов не определил положение "вне игры" у Измайлова, после чего команда Игоря Шалимова забила победный гол.
– Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в ходе развития атаки "Краснодара" произошло взятие ворот "Зенита". (Александр БОБРОВ)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/sudya-oshibochno-ne-zafiksiroval-ofsayd-u-izmaylova-1071039/
shpasic
в прошлом году Спартак и ЦСКА очень переживали из-за пропущенных из офсайда голов от Ростова. сейчас настал черёд Зенита. но если вспомнить, то Смолов Рубину забивал из трёхметрового офсайда - так что всё ок.
18:09
Ботаникум
Кого и на сколько сажать будем, гр-н Калошин???? Или "чехи" сами разберутся с "автором" РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ОШИБКИ?....
18:04
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
а вот бы срамтаку так забили, сколько было бы вою, визгу и соплей?
17:39
Никто62
И полне молчание про удар локтем в штрафной и не назначенный пеналь Зениту.Ну и жулье!
17:08