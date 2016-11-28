Леонид Калошин: "Гол "Краснодара" "Зениту" был забит вследствие ошибки первого ассистента судьи"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин в интервью "СЭ" отметил, что главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом" Владимир Сельдяков принял ошибочное решение, не удалив с поля Виталия Денисова. Он также добавил, что в матче "Краснодар" - "Зенит" на последних минутах встречи первый ассистент главного судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд, после которого хозяева забили победный гол.

- Во встрече "Локомотив" – "Урал" Владимир Сельдяков не удалил Виталия Денисова. Прав ли арбитр, что ограничился только предупреждением?

– Ситуация очевидная: судья принял ошибочное решение. Со стороны игрока "Локомотива" было лишение соперника явной возможности забить гол. Виталий Денисов должен был получить красную карточку.

– В самом конце матча в Краснодаре судья-помощник Алексей Воронцов не определил положение "вне игры" у Измайлова, после чего команда Игоря Шалимова забила победный гол.

– Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в ходе развития атаки "Краснодара" произошло взятие ворот "Зенита". (Александр БОБРОВ)

Полная версия интервью с Леонидом Калошиным