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Леонид Калошин: "Гол "Краснодара" "Зениту" был забит вследствие ошибки первого ассистента судьи"

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Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин в интервью "СЭ" отметил, что главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом" Владимир Сельдяков принял ошибочное решение, не удалив с поля Виталия Денисова. Он также добавил, что в матче "Краснодар" - "Зенит" на последних минутах встречи первый ассистент главного судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд, после которого хозяева забили победный гол.  

- Во встрече "Локомотив"  "Урал" Владимир Сельдяков не удалил Виталия Денисова. Прав ли арбитр, что ограничился только предупреждением?

– Ситуация очевидная: судья принял ошибочное решение. Со стороны игрока "Локомотива" было лишение соперника явной возможности забить гол. Виталий Денисов должен был получить красную карточку.

– В самом конце матча в Краснодаре судья-помощник Алексей Воронцов не определил положение "вне игры" у Измайлова, после чего команда Игоря Шалимова забила победный гол.

– Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд. Впоследствии в ходе развития атаки "Краснодара" произошло взятие ворот "Зенита". (Александр БОБРОВ)

Полная версия интервью с Леонидом Калошиным

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/sudya-oshibochno-ne-zafiksiroval-ofsayd-u-izmaylova-1071039/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Никто62

И полне молчание про удар локтем в штрафной и не назначенный пеналь Зениту.Ну и жулье!

17:08

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