Леонид Калошин: "Эпизод на 10-й секунде матча "Зенит" – "Локомотив" – самый сложный в первом круге РФПЛ"

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин выразил мнение, что эпизод, который возник на 10-й секунде матча 15-го тура чемпионат России между "Зенитом" и "Локомотивом" (0:3) стал самым сложным в первом круге.

По словам специалиста, главный арбитр встречи Виталий Мешков физически не мог увидеть нарушение правил в борьбе между защитником Соломоном Кверквелией и нападающим Эмилиано Ригони в штрафной железнодорожников.

– Этот момент самый сложный из тех, что я видел в первом круге чемпионата России. Если оценивать его по шкале от одного до десяти, то это десять, – сказал Калошин в эфире программы "Свисток". – Лично мне проще объяснить, что это фол, потому что нападающий играет в мяч, действие завершено. Что смущает – Кверквелия прямой ногой идет вперед.

Я сомневаюсь, что в этом эпизоде должны были быть какие-то дисциплинарные санкции. И если этот эпизод переместить в центр поля, то сто человек из ста скажут, что это нарушение.

Это не безрассудство. Просто защитник не успел сыграть в мяч. Затрудняюсь ответить, насколько момент тянет на пенальти. С точки зрения теории он должен быть назначен, но на практике не все моменты, которые случаются в середине поля, трактуются таким же образом в штрафной.

Этот момент я возьму с собой на семинар УЕФА, чтобы поинтересоваться. Я много общаюсь с коллегами, и здесь мнения разошлись – 50 на 50. Судье физически было практически невозможно увидеть этот эпизод.