Леонид Федун: "Я никому не буду предлагать купить "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что в связи с ростом давления тяжело управлять клубом в одиночку с психологической точки зрения. Кроме того, Федун не раскрыл бюджет клуба, но сказал, что он эквивалентен "двум или трем топ-командам английского чемпионшипа".

– Я никому не буду предлагать купить "Спартак", - цитирует Reuters Федуна. – Сейчас становится все тяжелее заниматься клубом в одиночку, в первую очередь с психологической точки зрения. Две недели все было нормально, ты был героем. После первого положения в тебя начинают бросать грязью. Очень сложно выдерживать постоянный стресс на протяжении 16 лет.

Финансовая составляющая? Сейчас мы видим, как на футбольном рынке раздувается огромный мыльный пузырь. В этих условиях нельзя конкурировать с западными клубами российскими средствами.

Леонид Федун. Интервью владельца "Спартака"