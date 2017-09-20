Леонид Федун: "Я никому не буду предлагать купить "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отметил, что в связи с ростом давления тяжело управлять клубом в одиночку с психологической точки зрения. Кроме того, Федун не раскрыл бюджет клуба, но сказал, что он эквивалентен "двум или трем топ-командам английского чемпионшипа".
– Я никому не буду предлагать купить "Спартак", - цитирует Reuters Федуна. – Сейчас становится все тяжелее заниматься клубом в одиночку, в первую очередь с психологической точки зрения. Две недели все было нормально, ты был героем. После первого положения в тебя начинают бросать грязью. Очень сложно выдерживать постоянный стресс на протяжении 16 лет.
Финансовая составляющая? Сейчас мы видим, как на футбольном рынке раздувается огромный мыльный пузырь. В этих условиях нельзя конкурировать с западными клубами российскими средствами.
onlywhitespartak
Разорись тогда чтоб у тебя выбора не было ! Запарил блин героем ты Лёнька никогда не был твоей заслуги в победе 0 ! То у него фэир плэй то мыльный пузырь , завтра что будет ? Жмот ты Лёнька ! И с головой плохо дружишь иначе бы давно нашёл профессионалов , и если бы не начал получать прибыль то минимизировал бы издержки , а то чем ты занимаешься , называется скупой платит дважды ! Тебе как 16 лет ненавидили так и продолжают просто некоторые дурочки забыли об этом во время победы , но скоро вспомнят !!! И если бы у тебя были мозги то ты бы выделил средства на покупку крайнего защитника, а не говорил бы искать свободных агентов ! В это межсезонье надо было точечно усилится и перейти на новый уровень , но ты Лёнька как всегда все посерел
22:38
реал курит,свиньи рулят
оставайся лёлик.
22:34