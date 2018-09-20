Леонид Федун: "Возведение храма в Тушино - мой священный долг перед Россией"

20 сентября на месте строительства нового храма Святого равноапостольного князя Владимира в "Городе на реке Тушино-2018" состоялось освящение и поднятие купола и креста на основную главку часовни. Чин освящения совершил настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских протоиерей Григорий Крылов.

Председатель наблюдательного совета ООО "Стадион "Спартак" Леонид Федун отметил, что проект строительства храмового комплекса в Тушино является уникальным с исторической точки зрения.

"В истории найдётся немного имён, которые могут сравниться по значению с именем Святого равноапостольного князя Владимира, заложившего на столетия вперёд основы Русской церкви, духовной жизни русского народа, русской культуры и русского государства.



Возведение этого храмового комплекса – мой священный долг перед городом, перед Россией. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время храм займёт достойное место среди духовно-просветительских центров столицы и станет настоящим архитектурным украшением Москвы", - цитирует Федуна пресс-служба "Спартака".



"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)