Леонид Федун: "В России нужно провести операцию "чистые руки", как когда-то в Италии"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что в России в плане договорных матчей все стало значительно лучше. По его словам, помогла одна из мер, которую он лоббировал в исполком РФС.

– Изменилась ли ситуация с судейством в чемпионате России после того, как в руководстве соответствующего департамента РФС произошли изменения?

– С приходом новых руководителей судейство стало медленно, но исправляться.

– То есть подковерные игры все-таки еще существуют?

– Сложно сказать, но того откровенного убийства, которое было в нулевых, уже нет. С появлением стыковых игр увеличился риск вылета в низший дивизион, и количество договорных матчей в нашем чемпионате уменьшилось на порядок. Это одно из решений, которое я лоббировал в исполкоме РФС, и очень рад, что оно было принято.

– Почему в России невозможно доказать наличие договорных матчей?

– Вы спрашиваете у меня? Я не имею к этому отношения. Это нужно спросить у прокуратуры, полиции.

– Но руководители всех клубов иногда встречаются вместе, почему нельзя договориться о том, чтобы играть честно?

– Как пример: можно встретиться с соседями по лестничной клетке и договориться о том, что никто больше не будет кидать мусор мимо мусоропровода. Все согласятся, но потом кто-то опять бросит мусор мимо. Каждый хочет, чтобы все соблюдали правила, за исключением его самого. Таким образом ничего не решить. Нужно провести операцию "чистые руки", как когда-то в Италии. Конечно, я бы хотел, чтобы такая операция произошла. Только тогда наш футбол очистился бы полностью.