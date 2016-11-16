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Леонид Федун: "В Грозном "Спартаку" будет тяжело, но мы ничего не боимся"

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Основной акционер и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, присутствовавший на контрольном матче сборной России с Румынией (1:0), отметил в интервью "Известиям" самоотдачу команды Станислава Черчесова. Вместе с тем он выразил мнение, что качество игры оставляет желать лучшего.

– Как вам сегодняшняя игра?

– По самоотдаче – пятерка, по качеству игры удовлетворительно.

– А атмосфера на стадионе?

– Нужно сказать спасибо Рамзану Кадырову и всему городу Грозный за ту атмосферу, которая была на стадионе. Именно они в концовке игры погнали команды вперед, и они добились результата.

– "Спартаку" скоро играть на "Ахмат-Арене" в Грозном, не боитесь?

– Будет тяжело, но мы ничего не боимся!

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Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/645241

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