Леонид Федун: "В Грозном "Спартаку" будет тяжело, но мы ничего не боимся"

Основной акционер и председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, присутствовавший на контрольном матче сборной России с Румынией (1:0), отметил в интервью "Известиям" самоотдачу команды Станислава Черчесова. Вместе с тем он выразил мнение, что качество игры оставляет желать лучшего.

– Как вам сегодняшняя игра?

– По самоотдаче – пятерка, по качеству игры удовлетворительно.

– А атмосфера на стадионе?

– Нужно сказать спасибо Рамзану Кадырову и всему городу Грозный за ту атмосферу, которая была на стадионе. Именно они в концовке игры погнали команды вперед, и они добились результата.

– "Спартаку" скоро играть на "Ахмат-Арене" в Грозном, не боитесь?

– Будет тяжело, но мы ничего не боимся!