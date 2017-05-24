Леонид Федун: "Устроим праздник в честь чемпионства "Спартака" 8 июля". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Устроим праздник в честь чемпионства "Спартака" 8 июля"

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Председатель правления "Спартака" Леонид Федун рассказал, что клуб отпразднует первое место в чемпионате России 8 июля. Он также добавил, что московская команда больше не будет выпускать болельщиков на поле.

 
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Напомним, что первое интервью после чемпионства "Спартака" Леонид Федун дал "СЭ".

В сезоне-2016/17 красно-белые впервые с 2001 года выиграли чемпионат России. Фанаты клуба массово выбегали на поле после домашнего матча 29-го тура с "Тереком" (3:0) и гостевой встречи 30-го тура с "Арсеналом" (0:3) в рамках празднования чемпионства.

– Как и где отпразднуем получение золотых медалей? 8 июля, это будет суббота, соберем болельщиков, ветеранов, спонсоров, артистов, – приводит "Матч ТВ" слова Федуна. – Устроим праздник, команде будут вручены золотые медали.

Фанатов больше не будем выпускать на поле. На самом деле подобным образом спартаковская радость проявлялась и раньше. Последний раз – в 1992 году. После этого "Спартак" начал штамповать победы, и градус ликования чуть снизился – на поле болельщики выбегать перестали. Да и ОМОН, находящийся постоянно в чаше стадиона, сдерживал. Теперь же все вышло очень красиво. И хорошо, кстати, что радость выплеснулась в пределах арены, а не в городе.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI749773_Chempionstvo_Spartaka_otprazdnoval_uzbekskim_plovom_Intervju_Leonida_Feduna

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