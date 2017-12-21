Леонид Федун: "У нас нормальный контакт с Галицким, можете у него спросить"

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" сообщил о том, что он часто общается с президентом "Краснодара" Сергеем Галицким. По его словам, у них нормальный контакт, что может подтвердить 50-летний российский предприниматель.

– Говорят, что Смолов не перешел в "Спартак" не из-за высокой стоимости, а из-за ваших не самых простых отношений с Галицким, – вопрос Федуну.

– У нас нормальный контакт с Галицким, можете у него спросить. Часто общаемся. А Смолов не перешел реально из-за большой трансферной цены. Галицкий не станет делать подарков, как и я, это же бизнес! Если футболист стоит 18 миллионов, его не продадут нам за восемь.

– История про Репяха – вымысел?

– Про кого?

– Про мальчика, который перешел из академии "Краснодара"в спартаковскую и Галицкий был этим очень недоволен.

– Вообще не знаю, кто это такой.

– Возвращаясь к Смолову – тема закрыта?

– Думаю, да. Наша линия нападения на данный момент укомплектована. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Леонида Федуна – здесь