Леонид Федун: "Спартаку" нужно сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче"

Президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" подчеркнул, что неправильно говорить о том, что коллектив неуправляем и что внутри команды что-то происходит. Он также добавил, что сейчас красно-белым нужно стиснуть зубы, терпеть и сплотиться вокруг главного тренера Массимо Карреры.

– Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли, – отметил Федун. – Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста "Спартака" – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как "Зенит" или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

– Что делать?

– Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, "Спартак" после 10 туров чемпионата России расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. После такого же отрезка прошлого сезона команда Массимо Карреры шла первой с 22 очками.

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