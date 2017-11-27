Леонид Федун: "Спартак" в золотой гонке!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И заметил: его команда вернулась в золотую гонку.

– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо, - сказал Федун.

– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

– В золотой гонке. В золотой.

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федуна - по ссылке