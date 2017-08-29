Леонид Федун: "Ситуация с банком "Открытие" не отразится на его сотрудничестве со "Спартаком"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что ситуация, в которой оказался банк "Открытие", не скажется на его сотрудничестве с футбольным клубом. Сегодня Банк России принял решение об участии в качестве основного инвестора в банке "ФК Открытие" и введении временной администрации.

– Заявление ЦБ означает, что банк "Открытие" будет функционировать в прежнем режиме, – цитирует ТАСС Федуна. – Собственники банка продолжат участие в управлении. На сотрудничестве банка и футбольного клуба "Спартак" данный факт не отразится.

Напомним, что в феврале 2013 года "Спартак" и банк "Открытие" заключили шестилетний контракт. В рамках соглашения домашний стадион "Спартака" в Тушине получил название "Открытие Арена", сумма сделки составила 1 миллиард 208 миллионов рублей.