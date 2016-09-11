Леонид Федун: "Россия – футбольная страна, это показывает аншлаг на матче "Спартак" – "Локомотив"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Россия является футбольной страной, что подтверждает реализация всех билетов на матч 6-го тура премьер-лиги между красно-белыми и "Локомотивом", информирует ТАСС. На вопрос, какие у него ожидания от игры, Федун ответил: "Главное – это то, что у нас все-таки футбольная страна. "Солд-аут" об этом говорит".

Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, слова специалиста вызвали широкое обсуждение. Свое мнение тренер, в частности, обосновал низкой посещаемостью матчей.

Матч "Спартак" – "Локомотив" проходит в воскресенье на стадионе "Открытие Арена", который вмещает около 45 тысяч зрителей.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //

Василий Березуцкий: "Россия - неспортивная страна" //

Евгений Гинер: "Нефутбольная страна? Слуцкий, наверное, просто пошутил" //

"Слова Слуцкого восприняли в штыки, но он прав" //

Футбольная страна? Почему Слуцкий не прав //

Нефутбольная страна? Почему Слуцкий прав