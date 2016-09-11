Леонид Федун: "Россия – футбольная страна, это показывает аншлаг на матче "Спартак" – "Локомотив"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что Россия является футбольной страной, что подтверждает реализация всех билетов на матч 6-го тура премьер-лиги между красно-белыми и "Локомотивом", информирует ТАСС. На вопрос, какие у него ожидания от игры, Федун ответил: "Главное – это то, что у нас все-таки футбольная страна. "Солд-аут" об этом говорит".
Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал Россию нефутбольной страной, слова специалиста вызвали широкое обсуждение. Свое мнение тренер, в частности, обосновал низкой посещаемостью матчей.
Матч "Спартак" – "Локомотив" проходит в воскресенье на стадионе "Открытие Арена", который вмещает около 45 тысяч зрителей.
Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив" //
Василий Березуцкий: "Россия - неспортивная страна" //
Евгений Гинер: "Нефутбольная страна? Слуцкий, наверное, просто пошутил" //
"Слова Слуцкого восприняли в штыки, но он прав" //
Футбольная страна? Почему Слуцкий не прав //
Нефутбольная страна? Почему Слуцкий прав
Flamenco
Федун ответил: "Главное – это то, что у нас все-таки футбольная страна))) ... не смешите народ....
17:44
Vlаdimir
А если "звезды" нашего "шоу-бизнеса" собирают стадионы можно говорить о хорошем уровне наших исполнителей?
17:40
Slim Taller
Руководство Локо выкупило четыре с половиной тысячи билетов и раздало их почти бесплатно болельщикам,да ещё и майки подарило.Хорошее начинание,почему не быть аншлагу?!
17:24
sadmur
Platinum1991 Есть чо?
17:22
zzzz1400
То, что думает самый лажевый спортивный функциионер в Европе, мало кого интересует...
17:20
Platinum1991
Слуцкий СМОРОЗИЛ ГЛУПОСТЬ! НЕ ПОДУМАВШИ! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! ПОЧЕМУ СЛУЦКИЙ категорически НЕ ПРАВ, потому что развитие футбола не определяется Слуцким, а развитием инфраструктуры! А в России она очень высока и находится на уровне мировых держав. Уровень развития футбола в разных странах - РАЗНЫЙ! В России он ближе к европейскому футболу! А то, что Слуцкий поставил в зависимость количество реализованных абонементов с уровнем не футбольной страны так - это ПОЛНЫЙ ИДИОТИЗМ! Пусть Слуцкий тренирует хорошо и если команда будет отлично выступать - так и зритель пойдёт! Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
16:47