Леонид Федун: "Реванш за 1:5? Ну, ребят, хватит и трех голов"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И заметил, что команда Массимо Карреры взяла реванш за поражение 1:5 в Санкт-Петербурге.
– Реванш за поражение в первом круге взят? - вопрос Федуну.
– Да. Да. Да.
– Или хотелось забить пять?
– Ну, ребят, хватит и трех. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью интервью Федуна - по ссылке
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
какого тренера нужно ещё Зениту что бы ТАКИМ составом играть? С таким подбором игроков и тренер не нужен...
22:15
Vepr_kb
Молорик Федун, отлично затроллил. У Зенита вроде нормальный тренер сейчас, именитый ,с заслугами и каким бы он не был - то уж точно лучше Плаческу.
22:13
fedor pavlovitsh
Был бы у Зенита нормальный тренер Зенит бы выиграл с таким составом, посмотрел бы, как вел бы себя Федун???
22:06