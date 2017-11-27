22:00 | Футбол — РФПЛ

Леонид Федун: "Реванш за 1:5? Ну, ребят, хватит и трех голов"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И заметил, что команда Массимо Карреры взяла реванш за поражение 1:5 в Санкт-Петербурге.

– Реванш за поражение в первом круге взят? - вопрос Федуну.

– Да. Да. Да.

– Или хотелось забить пять?

– Ну, ребят, хватит и трех. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федуна - по ссылке

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вятчеславик, ромбик в моём сердц

какого тренера нужно ещё Зениту что бы ТАКИМ составом играть? С таким подбором игроков и тренер не нужен...

22:15

Vepr_kb

Молорик Федун, отлично затроллил. У Зенита вроде нормальный тренер сейчас, именитый ,с заслугами и каким бы он не был - то уж точно лучше Плаческу.

22:13

fedor pavlovitsh

Был бы у Зенита нормальный тренер Зенит бы выиграл с таким составом, посмотрел бы, как вел бы себя Федун???

22:06