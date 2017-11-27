Леонид Федун: "Реванш за 1:5? Ну, ребят, хватит и трех голов"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И заметил, что команда Массимо Карреры взяла реванш за поражение 1:5 в Санкт-Петербурге.

– Реванш за поражение в первом круге взят? - вопрос Федуну.

– Да. Да. Да.

– Или хотелось забить пять?

– Ну, ребят, хватит и трех. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федуна - по ссылке