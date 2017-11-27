21:55 | Футбол — РФПЛ

Леонид Федун - о судействе Мешкова: "Арбитр не был лучшим на поле"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И дал оценку судейству Виталия Мешкова.

– Как вам судейство этой встречи? - вопрос Федуну.

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федуна - по ссылке

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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pafalex

А вот это зря... судейство было на уровне... свистел то что видел, играть давал, так что говорить о том что судейство не понравилось , лишнее...

22:11