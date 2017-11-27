Леонид Федун - о судействе Мешкова: "Арбитр не был лучшим на поле"

Владелец "Спартака" Леонид Федун после домашнего матча 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (3:1) ответил на вопросы "СЭ". И дал оценку судейству Виталия Мешкова.

– Как вам судейство этой встречи? - вопрос Федуну.

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Федуна - по ссылке