Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что не болеет не за какую команду, кроме красно-белых. Хотя, по словам руководителя, раньше ему нравился лондонский "Арсенал".

— За какую команду вы болеете, помимо "Спартака"?

— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский "Арсенал". Кстати, тоже красно-белый.

— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в "Арсенале"?

— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс.