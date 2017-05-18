Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что не болеет не за какую команду, кроме красно-белых. Хотя, по словам руководителя, раньше ему нравился лондонский "Арсенал".
— За какую команду вы болеете, помимо "Спартака"?
— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский "Арсенал". Кстати, тоже красно-белый.
— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в "Арсенале"?
— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс.
shpasic
я так смотрю, у космонавта из соседней галактики появился конкурент по знанию АПЛ))
11:33
abs68
по логике Федуна - он тоже выработал свой ресурс, пора уходить
11:24