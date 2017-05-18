11:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Федун: "Не стал бы так долго держать Венгера в "Арсенале"

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Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что не болеет не за какую команду, кроме красно-белых. Хотя, по словам руководителя, раньше ему нравился лондонский "Арсенал".

— За какую команду вы болеете, помимо "Спартака"? 

— Сейчас такой команды нет. Но когда-то мне нравился лондонский "Арсенал". Кстати, тоже красно-белый. 

— Смогли бы держать главного тренера так долго, как держат Арсена Венгера в "Арсенале"? 

— Наверное, нет. За такое большое количество времени человек неминуемо вырабатывает свой ресурс. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4258750

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

я так смотрю, у космонавта из соседней галактики появился конкурент по знанию АПЛ))

11:33

abs68

по логике Федуна - он тоже выработал свой ресурс, пора уходить

11:24