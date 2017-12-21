Леонид Федун назвал позиции, которые требуют усиления в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" назвал позиции, которые необходимо усилить. По его словам, новичок нужен в каждую линию, кроме вратарской.
– Верно, что Каррера попросил усилиться зимой пятью футболистами на различные позиции? – вопрос Федуну.
– Нет.
– А сколько попросил?
– Не буду называть конкретную цифру. Но гораздо меньше.
– Какие линии планирует укрепить "Спартак"?
– Если появится возможность взять Неймара бесплатно, я возьму (улыбается.) Усилять нужно все позиции, кроме вратарской. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)
Lennon
Нужен забивной форвард и универсальный вингер (на оба фланга). Одним Антохой и Луизой сыт не будешь.....Полузащитников и так хоть соли их..... Либо вингера на фланг, противоположный тому, на котором играет Рассказов, если молодняк решили натаскивать (по моему мнению единственно верная позиция). Братцев-акробатцев Петковиа и Пашалича срочно выгнать!!!
20:49 21 декабря
tehiri
не надо учить главного тренера Спартака, он сам разберется
20:06 21 декабря
karlikf1
И какие он позиции назвал? В тексте этого мини-интервью я увидел лишь то, что гавсвин отболтался, больше ничего, конкретного.
19:37 21 декабря
Slim Taller
То есть,усиливать нужно защиту,полузащиту,нападение,но гораздо меньше пяти.Просто меньше - это четыре,а гораздо меньше - это три.
19:12 21 декабря
Очень плохой мальчик
Глушаков уже старый,надо ему уже сейчас искать замену,а не тогда,когда он полностью деградирует.К Джикии и Таски прикупить сильного центродэфа,Кутепова можно выпускать на замену при 2-0 и на кубки,Боккети отправить домой.Также надо купить распасовщика,который бы играл выше Фернандо,под нападающими.Вингеров можно прикупить летом,а пока Комбарика и Ещенко при пожарных случаях может подменять универсал Зобнин. Мельгарехо можно оставить,всегда страется на поле,хотя толку от него немного.Пашаличу сказать вежливое *спасибо* за время аренды,а Петковича сбагрить куда угодно,хоть за бесплатно.Вечно больного Ананидзе пора бросать лечить и отправить в родной Кобулети.
18:37 21 декабря
Веравалер
2-3 будет достаточно. И столько же - летом. Костяк команды Селехов - Джикия (Кутепов) - Зобнин (Тимофеев) - Зуев (Сакала) (+ что-то промесоподобное, лучше - Сам). Вот на эту ось и надо нанизывать. Проблемные позиции - вингеры на оба фланга, плеймейкер, форвард-забивака + очень хорошего качества центрдеф. Где-то так...
18:08 21 декабря