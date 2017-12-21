Леонид Федун назвал позиции, которые требуют усиления в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун во второй части интервью "СЭ" назвал позиции, которые необходимо усилить. По его словам, новичок нужен в каждую линию, кроме вратарской.

– Верно, что Каррера попросил усилиться зимой пятью футболистами на различные позиции? – вопрос Федуну.

– Нет.

– А сколько попросил?

– Не буду называть конкретную цифру. Но гораздо меньше.

– Какие линии планирует укрепить "Спартак"?

– Если появится возможность взять Неймара бесплатно, я возьму (улыбается.) Усилять нужно все позиции, кроме вратарской. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Леонида Федуна – здесь