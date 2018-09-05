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Леонид Федун: "Кто-то шаманит против "Спартака", столько "крестов" не было ни у кого"

Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал травму защитника Самюэля Жиго.

– Потеря двух центральных защитников – проблема, – сказал Федун. – Кажется, кто-то шаманит против "Спартака": ни у кого проблем с "крестами" столько не было. Это серьезнейший удар. У нас два центральных защитника осталось, с этой проблемой надо что-то думать.

Задачи – достойное выступление в Лиге Европы, хотя соперники у нас по группе достойные. С точки зрения чемпионата России все будет решаться по играм с аутсайдерами, если мы пройдем по графику, то сможем бороться за чемпионство.

Жиго выбыл на долгий срок из-за травмы, полученной в матче с "Зенитом". Без него в обойме красно-белых остаются только два основных центральных защитника – Сальваторе Боккетти и Георгий Джикия. (Александр РОГУЛЕВ)

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2 сентября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. Травмированный Самюэль ЖИГО.

 

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