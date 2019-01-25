Леонид Федун: "Кафельников - наш болельщик и очень уважаемый критик "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, как относится к экс-первой ракетке мира и известному болельщику красно-белых Евгению Кафельникову.
Федун прибыл в Катар на матче второго тура "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".
- Слышал, конечно, о том, что Евгений Кафельников вошел в теннисный зал славы. Он наш болельщик и очень уважаемый критик.
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