Леонид Федун: "Кафельников - наш болельщик и очень уважаемый критик "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, как относится к экс-первой ракетке мира и известному болельщику красно-белых Евгению Кафельникову.

Федун прибыл в Катар на матче второго тура "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом".

- Слышал, конечно, о том, что Евгений Кафельников вошел в теннисный зал славы. Он наш болельщик и очень уважаемый критик.

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