Леонид Федун: "Договор "Спартака" с "Открытием" - крупнейший контракт нейминга в Восточной Европе"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал подписание нового контракта с банком "Открытие".

-Это самый большой спонсорский контракт на нейминг стадиона в Восточной Европе", - сказал Федун журналистам, не уточнив сумму контракта.

- Коммерческие директора четырежды предупредили нас, цифру нового мы раскрыть не можем. Но это, уверяю вас, существенная сумма, - добавил председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.

- Это наш основной маркетинговый контракт, - добавил Задорнов. - Затраты на маркетинг на "Открытие " и "Бинбанк" сокращены на 30 процентов, позже они будут сокращены вдвое. Но мы сегодня подписываем соглашение на пять лет, поскольку жизнь и бизнес учат тому, что нужно выделять главное. Предыдущие собственники распылялись на маркетинг, не всегда это было эффективно. Мы же выделяем для себя главное. (Александр РОГУЛЕВ)

Все о чемпионате России по футболу