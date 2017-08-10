Лео Жаба - в "старте" "Ахмата" на матч против "Краснодара"

Главные тренеры "Ахмата" и "Краснодара" огласили стартовые составы команды на очную встречу в 5-м туре чемпионата России. С первых минут в составе хозяев поля появится нападающий Лео Жаба.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайю, Иванов, Швец, Митришев, Лео Жаба.

Запасные: Гудиев, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Исмаэл, Садаев, Ахъядов, Балай.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Жоаузинью, Жигулев, Классон, Ристич, Сулейманов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"