18:56 | Футбол — РФПЛ

Лео Жаба - в "старте" "Ахмата" на матч против "Краснодара"

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Главные тренеры "Ахмата" и "Краснодара" огласили стартовые составы команды на очную встречу в 5-м туре чемпионата России. С первых минут в составе хозяев поля появится нападающий Лео Жаба.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайю, Иванов, Швец, Митришев, Лео Жаба.

Запасные: Гудиев, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Исмаэл, Садаев, Ахъядов, Балай.

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Вандерсон, Игнатьев.

Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Жоаузинью, Жигулев, Классон, Ристич, Сулейманов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

С такой фамилией надо в болотном городе по футбольным полям прыгать.

19:09

Thomas_Boy_

Жаба лучше Месси и Кристины.

19:01