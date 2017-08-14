16:46 | Футбол — РФПЛ

Лео Жаба: "Лунев заслуживал удаления, но судья продолжил игру"


Нападающий "Ахмата" Лео Жаба подчеркнул, что команда разочарована результатом матча 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). По его словам, главный судья встречи должен был удалить вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной площади.

– Конечно, мы расстроены поражением. А счет – это стечение обстоятельств, – приводит пресс-служба грозненцев слова Жабы. – Мы играли хорошо до удаления нашего капитана, и не случись этого, после матча мог бы быть другой счет.

Удаления заслуживал и вратарь соперника. Я сигнализировал арбитру, что он сыграл рукой за пределами, но судья отвернулся и продолжил игру. Для меня это было удивительно.

В Бразилии при моем участии на поле подобное случалось, но чтобы арбитры не заметили, такого не было. Выигрывает и проигрывает – команда. Мы всегда вместе, мы единое целое. У нас хороший коллектив, и мы не сомневаемся в своих будущих победах.

Арбитр отработал на "единицу". Федотов отправил себя обратно в первый дивизион //
Лунев сыграл рукой за штрафной. И избежал наказания //
Андрей Лунев: "Меня надо было удалять" //
Андрей Будогосский: "Лунев должен был уйти с поля, если он настоящий джентльмен" //
Оценка арбитра Федотова стремится к "нулю". Он не будет судить игры премьер-лиги

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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