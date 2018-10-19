"Ленинград" - в "Зените"! Жирков и Ерохин - на концерте Шнурова на стадионе "Санкт-Петербург"

Футболисты "Зенита" Юрий Жирков и Александр Ерохин стали зрителями концерта группировки "Ленинград" на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Группа Сергея Шнурова собрала на арене чемпионата мира-2018 аншлаг – 65 110 зрителей – все билеты на развлекательное мероприятие были проданы.

Жирков оставил запись в Инстаграме с фотографией площадки без комментариев. Супруга Ерохина Вероника активно обновляла свои Сториз, размещая фрагменты концерта. Ряд из них – с песней "В "Зените" – гимном фанатов невского клуба.

В ней есть такие строчки:

Сине-бело-голубое небо – Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в "Зените".

Сине-бело голубое небо – Питер!

Вместе, смело! Солнце светит нам в "Зените".

О-о! О-о! О-о! О-о!

Это наша команда!

Эта песня датирована 2018 годом, Шнуров ранее выпустил несколько других композиций о футболе и любимом "Зените", одна из них - "Оле! Мы болеем и бухаем на футболе". Вдобавок в прошлом году лидер "Ленинграда" вслед за шапкой "СЭ" переделал свое произведение "В Питере - пить" на "В Питере - пять" и посвятил победе сине-бело-голубых над "Спартаком" в чемпионате со счетом 5:1.

Среди зрителей концерта на стадионе "Санкт-Петербург" также была Ольга Романова-Нобоа, бывшая супруга Кристиана Нобоа. Эквадорский полузащитник, как и два российских игрока "Зенита" Жирков и Ерохин, восстанавливается после травмы.

Невский клуб в воскресенье, 21 октября, проведет первый матч после октябрьской паузы на игры сборных – в гостях с "Динамо". Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России, в ее активе 25 очков после 10 встреч.