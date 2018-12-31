14:12 | Футбол — РПЛ

Легионеры "Краснодара" поздравили болельщиков с Новым годом

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"Краснодар" на своем канале в Youtube опубликовал поздравление с Новым годом от иностранных игроков команды. Они попытались поздравить болельщиков на русском языке.

"Краснодар" занимает второе место в чемпионате России - 33 очка в 17 матчах.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/FCKrasnodar/status/1079693894974087168

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