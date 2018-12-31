Легионеры "Краснодара" поздравили болельщиков с Новым годом

"Краснодар" на своем канале в Youtube опубликовал поздравление с Новым годом от иностранных игроков команды. Они попытались поздравить болельщиков на русском языке.

"Краснодар" занимает второе место в чемпионате России - 33 очка в 17 матчах.

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