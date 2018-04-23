Ледяхов в премьер-лиге не проигрывает

Команды, которыми руководит Игорь Ледяхов, в премьер-лиге не потерпели ни одного поражения.

"Спартак"-2008 с Ледяховым в роли исполняющего обязанности главного тренера набрал пять очков в трех турах, "Ахмат"-2018 – семь очков, в том числе три за победу над красно-белыми.

Любопытно, что в первом дивизионе команды Ледяхова ("Шинник" и "Ротор") уступили почти в половине проведенных встреч (+5=5-9). (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Ледяхова во главе клубов премьер-лиги