22:40 23 апреля | Футбол — РФПЛ

Ледяхов в премьер-лиге не проигрывает

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Команды, которыми руководит Игорь Ледяхов, в премьер-лиге не потерпели ни одного поражения.

"Спартак"-2008 с Ледяховым в роли исполняющего обязанности главного тренера набрал пять очков в трех турах, "Ахмат"-2018 – семь очков, в том числе три за победу над красно-белыми.

Любопытно, что в первом дивизионе команды Ледяхова ("Шинник" и "Ротор") уступили почти в половине проведенных встреч (+5=5-9). (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Ледяхова во главе клубов премьер-лиги

Дата

Клуб Ледяхова

Соперник

Счет

17.08.2008

Спартак

Амкар (г)

1:1

23.08.2008

Спартак

Динамо (д)

1:1

31.08.2008

Спартак

Спартак Нч (д)

2:1

13.04.2018

Ахмат

Тосно (д)

1:0

18.04.2018

Ахмат

Локомотив (г)

0:0

23.04.2018

Ахмат

Спартак (г)

3:1
Спартак М – Ахмат

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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