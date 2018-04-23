Ледяхов в премьер-лиге не проигрывает

Команды, которыми руководит Игорь Ледяхов, в премьер-лиге не потерпели ни одного поражения.
"Спартак"-2008 с Ледяховым в роли исполняющего обязанности главного тренера набрал пять очков в трех турах, "Ахмат"-2018 – семь очков, в том числе три за победу над красно-белыми.
Любопытно, что в первом дивизионе команды Ледяхова ("Шинник" и "Ротор") уступили почти в половине проведенных встреч (+5=5-9). (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Ледяхова во главе клубов премьер-лиги
|
Дата
|
Клуб Ледяхова
|
Соперник
|
Счет
|
17.08.2008
|
Спартак
|
Амкар (г)
|
1:1
|
23.08.2008
|
Спартак
|
Динамо (д)
|
1:1
|
31.08.2008
|
Спартак
|
Спартак Нч (д)
|
2:1
|
13.04.2018
|
Ахмат
|
Тосно (д)
|
1:0
|
18.04.2018
|
Ахмат
|
Локомотив (г)
|
0:0
|
23.04.2018
|
Ахмат
|
Спартак (г)
|
3:1
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Следующую игру проиграет
22:50 23 апреля