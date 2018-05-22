Ледяхов утвержден главным тренером "Ахмата"

Игорь Ледяхов официально утвержден на посту главного тренера "Ахмата", сообщает пресс-служба клуба. Специалист принял грозненцев на правах исполняющего обязанности главного тренера в концовке прошлого сезона, сменив Михаила Галактионова. Под его руководством "Ахмат" провел шесть матчей, в которых не проиграл ни разу, набрал 12 очков и пропустил только один мяч.

– Игорь Анатольевич вписал свое имя в историю отечественного футбола еще в бытность игрока, – сказал президент "Ахмата" Магомед Даудов. – Он многократный чемпион России, обладатель Кубков СССР и России, признавался лучшим футболистом страны по опросу игроков высшей лиги. Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудится в нашем клубе. Являясь помощником сперва Рашида Рахимова затем Михаила Галактионова, ответственно трудился в должности старшего тренера. А когда по волею судьбы доводилось исполнять обязанности главного тренера, самым лучшим образом подготавливал команду к играм. В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой исполняя обязанности главного тренера в завершившемся сезоне и в сезоне-2016/17, она добивалась положительного результата.

Своим трудом, профессионализмом, любви к коллективу и результатом, Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт. Желаю нашему юбиляру крепкого здоровья, семейного благополучия и много ярких побед с нашей командой "Ахмат".

В чемпионате России-2017/18 "Ахмат" занял девятое место.