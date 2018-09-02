Ледяхов ушел в отставку с поста главного тренера "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов после матча 6-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:1) покинул команду. Об этом он сообщил футболистам в раздевалке и журналистам на пресс-конференции.

- Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше, - сказал на пресс-конференции Ледяхов, после этого покинув своем место.

Перед этим во флеш-интервью Игорь Ледяхов сказал о другом, в частности сообщил о планах: "Готовимся к "Спартаку", надо набирать очки".

50-летний специалист входит в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года. 7 апреля 2018 года после отставки Михаила Галактионова он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В мае 2018 года перестал быть "исполняющим обязанности", став полноценным главным тренером команды.

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