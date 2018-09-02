Ледяхов ушел из "Ахмата". Реакция Швеца и Семенова

Защитник "Ахмата" Андрей Семенов и полузащитник команды Антон Швец в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировали отставку главного тренера грозненцев Игоря Ледяхова. 50-летний специалист принял такое решение после победы над "Уралом" (2:1) в 6-м туре чемпионата России.

- Он сказал об этом в раздевалке, пока не знаем, кто будет главным тренером. Буквально за пять минут узнали об этом. На самом деле неожиданно, - отметил Швец.

- Действительно, не ожидали такого поворота событий, но как тренер сказал: "Жизнь продолжается, мы такие же наемные люди", - высказался Семенов.

Ледяхов входит в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года. 7 апреля 2018 года после отставки Михаила Галактионова он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В мае 2018 года перестал быть "исполняющим обязанности", став полноценным главным тренером команды.

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