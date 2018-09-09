Ледяхов не хочет называть причины ухода из "Ахмата"

Игорь Ледяхов, который подал в отставку с поста главного тренера "Ахмата" после победы над "Уфой" (2:1) в 6-м туре чемпионата России, считает свою работу в команде продуктивной.

– Каковы причины вашей отставки? – вопрос Ледяхову.

– Не хотел бы их озвучивать. Единственное, что могу сказать – работу, проделанную в "Ахмате" в качестве главного тренера в конце прошлого сезона и в начале этого, считаю положительной.

– Вам уже поступали предложения о трудоустройстве?

– Пока нет, еще не обсуждал ни с кем эту тему. Прошло всего несколько дней после моего ухода, речь о поиске нового клуба пока не идет.

Ледяхов входил в тренерский штаб "Ахмата" с 2013 года. 7 апреля 2018 года он после отставки Михаила Галактионова был назначен исполняющим обязанности главного тренера, в мае утвержден в должности. В РПЛ-2018/19 грозненцы провели под руководством Ледяхова шесть матчей: две победы, ничья и три поражения. (Иван Торопцев)​