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Лебедев не намерен выносить на исполком РФС вопрос отмены сборов российских клубов в Турции

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Член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев сообщил, что не намерен во вторник на исполкоме организации поднимать вопрос об отказе российских клубов проводить зимние сборы в Турции в связи с убийством в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. На данный момент этого вопроса в повестке нет, но любой из членов исполкома может попросить его внести.

- Вопрос об отказе от сборов в Турции выносить на повестку дня (исполкома РФС) не намерен, - цитирует "Р-Спорт" Лебедева. - В прошлый раз это было связано с тем, что отношения России и Турции были на грани дипломатического разрыва. Сейчас отношения двух стран нормализовались. Теракт мог произойти в любой стране. Да, террористы выбрали Турцию неспроста, но это ни в коем случае не должно повлиять на наши отношения. А клубы сами решают, где им проводить сборы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161219/1113999381.html

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