18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лебеденко - в стартовом составе "Терека" на матч с "Амкаром"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов огласил стартовый состав команды на игру 7-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут у хозяев поля появится полузащитник Игорь Лебеденко.

Полностью стартовый состав "Терека" выглядит следующим образом: Годзюр – Уциев, Родолфу, Анхель, Мохаммади – Пирис, Кузяев – Митришев, Иванов, Лебеденко – Балай.

Запасные: Городов, Гудиев, Плиев, Брызгалов, Мирзов, Роши, Кен, Мбенг, Грозав, Кадыров, Садаев.

Полностью стартовый состав "Амкара" выглядит следующим образом: Селихов - Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Идову - Гол, Баланович - Иовович, Бодул - Прокофьев.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Анене, Салугин, Шиндер.

Трансляция матча "Терек" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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