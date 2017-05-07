Лебеденко и Мбенг сыграют против "Зенита" с первых минут

"Терек" объявил стартовый состав на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Состав команды выглядит следующим образом: Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади - Факундо, Кузяев - Лебеденко, Иванов - Мбенг.
Запасные: Годзюр, Плиев, Дьембер, Оздоев, Роши, Торже, Грозав, Кадыров, Садаев, Балай, Бериша, Мирзов.
Напомним, что матч "Зенит" – "Терек" состоится сегодня, 7 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Состав @fcterek на матч с @zenit_spb : Городов, Уциев (К), Мохаммади, Родолфо, Семенов, Анхель, Кузяев, Пирис, Иванов, Лебеденко, Мбенг. pic.twitter.com/s4A6ttgVAX– FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 7 мая 2017 г.
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