Лебеденко и Мбенг сыграют против "Зенита" с первых минут

"Терек" объявил стартовый состав на матч 27-го тура чемпионата России против "Зенита". Состав команды выглядит следующим образом: Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо, Мохаммади - Факундо, Кузяев - Лебеденко, Иванов - Мбенг.

Запасные: Годзюр, Плиев, Дьембер, Оздоев, Роши, Торже, Грозав, Кадыров, Садаев, Балай, Бериша, Мирзов.

Напомним, что матч "Зенит" – "Терек" состоится сегодня, 7 мая, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи