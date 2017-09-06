Леандро Самарони: "Педро Роша адаптируется в России гораздо быстрее, чем Витинью и Майкон"

Экс-игрок "Спартака", ЦСКА и еще нескольких российских клубов Леандро Самрони в интервью "СЭ" отметил, что новичок красно-белых Педро Роша практически сразу станет выходить на поле. По его словам, он психологически готов к новому вызову.

– Не рановато ли ему ехать в РФПЛ? Всего 22 года…

– Думаю, Педро гораздо быстрее адаптируется в вашей стране, чем Витинью в ЦСКА или Майкон в "Локомотиве".

– Почему так считаете?

– Парень уже взрослый, рассудительный. Все понимает, психологически готов к новому вызову. Уверен на 99 процентов, что если не в первой, то во второй игре выйдет в стартовом составе "Спартака".

– Если Роша так хорош, почему не поехал в Западную Европу?

– Думаю, москвичи сделали привлекательное предложение. Вот "Гремиу" и согласился отпустить его в Россию. Это чисто трансферный момент. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интврью Леандро Самарони