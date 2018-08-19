Леандро Паредес: "Зениту" не хватало характера в прошлом сезоне"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после волевой победы над "Уралом" (4:1) в матче 4-го тура РПЛ в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команде в прошлом сезоне не хватало характера. Паредес стал автором последнего гола петербуржцев в сегодняшней встрече.

- Почувствовали, что сегодня, после матча с "Динамо", по-особенному болели?

- Мы чувствуем это в каждом матче. Чувствуем энтузиазм, который передают нам.

- Многие в шоке от того, каким характером обзавелся "Зенит". Победа в меньшинстве в Казани, камбэк с Минском, сегодня победа после 0:1...

- Да, нам характера не хватало в прошлом сезоне. Сейчас у нас это появилось, надеемся, что будем продолжать этот путь.

- "Зениту" предстоит провести 5 матчей за 15 дней. Готовы к этому?

- Конечно, полностью готовы. Тренируемся, работаем над собой.