Леандро Паредес - о Панове: "Никогда не смог бы болеть за "Ривер", я предан "Боке"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" перед матчем 18-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что у красно-белых очень сильная тройка атаки в лице иностранных футболистов. Также футболист заявил, что пример Александра Панова, начавшего болеть за "Спартак" после игры в "Зените", есть и в Аргентине.

– Вы уже играли со "Спартаком" и видели его футболистов в других матчах. Кто самый опасный?

– Я бы не стал выделять кого-то персонально – у москвичей хорошая команда, все могут представлять опасность. Особенно, тройка в нападении – Промес, Зе Луиш, Луиз Адриану. Но мы должны быть внимательными с каждым футболистом.

– Бывший игрок "Зенита" Александр Панов никогда не играл за "Спартак", но неожиданно стал фанатом этой команды. В Аргентине такое возможно, чтобы экс-футболист "Боки" вдруг стал болеть за "Ривер Плейт"?

– Да, это вполне обычная ситуация. Об этом редко говорится вслух, но я слышал много таких историй.

– А вы бы смогли так?

– Ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)