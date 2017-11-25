Леандро Паредес: "Низкая температура в матче со "Спартаком" может стать проблемой"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в интервью "СЭ" отметил, что команде нужно быть готовой к любым погодным условиям на игру 18-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Дома "Зенит" играет под крышей, а у "Спартака" ее нет. Низкая температура может стать проблемой?

– Это может усложнить игру. На домашнем стадионе в Петербурге очень комфортный климат, здесь всегда приятно играть. У нас удивительная атмосфера на трибунах, да и сама арена поражает воображение. Тем не менее, нужно быть готовыми к любым погодным условиям во время матча в Москве.

– Если аргентинские друзья попросят вас описать дерби "Зенита" и "Спартака" в нескольких словах, что ответите?

– Что это классическое дерби – с накалом, борьбой, яркими эмоциями. И особенной радостью от победы! (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)