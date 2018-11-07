Леандро Паредес: "Не получал красную карточку специально"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес заявил, что не зарабатывал удаление в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0) специально. Ранее стало известно, что 24-летний аргентинец посетит финал Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" вместо встречи 14-го тура чемпионата России с ЦСКА.

- Я собирался приехать в Аргентину в воскресенье, - сказал Паредес в интервью Fox Sports Argentina. - Однако так как мы играем в четверг в Лиге Европы во Франции, мне предложили не возвращаться в Россию, а возвращаться домой прямо оттуда. Специальная дисквалификация? Это ложь, которую придумали в Аргентине.

Я не получал красную карточку специально, я бы никогда не сделал чего-то подобного. Когда я узнал, что об этом говорили, то поговорил со спортивным директором "Зенита". Он сказал, что в клубе мне доверяют.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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