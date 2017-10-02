Леандро Паредес: "На игре "Зенита" сказалось качество поля и усталость"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) отметил, что сине-бело-голубые смотрелись лучше соперника. Он подчеркнул, что в дальнейшем команда будет стараться побеждать в каждой следующей игре.

- Мы считаем, что были лучше, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате, - цитирует пресс-служба "Зенита" Паредеса. - Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что "Локомотив" выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

Могли выиграть, но, как я уже сказал, поле не давало показывать тот футбол, к которому мы привыкли. Так что не все удавалось. Я очень доволен первой третью чемпионата, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться, и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать.