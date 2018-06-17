Леандро Паредес: "Мы найдем общий язык с Семаком"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что с оптимизмом настроен на работу с новым главным тренером команды Сергеем Семаком. По словам аргентинца, он о нем слышал только положительные отзывы.

– Все, у кого я спрашивал о Семаке, говорили, что это прекрасный квалифицированный тренер, поэтому у меня от него самые оптимистичные ожидания, – подчеркнул в интервью пресс-службе "Зенита" Паредес. – Языковой барьер не будет нам сильно мешать. Конечно, определенные сложности будут, поскольку этот тренер не владеет итальянским, который нам было просто понимать. В любом случае мы найдем общий язык и взаимопонимание.